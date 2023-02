Gaz w Europie tanieje. Jaka cena?

We wtorek po godz. 10.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty staniał o 10,60 proc., do 59,00 euro za MWh., a w kontraktach na marzec o 10,74 proc., do 59,50 euro za MWh. Tańszy był też, o 10,39 proc., gaz z dostawą na kwiecień, za który płacono 60,40 euro za MWh