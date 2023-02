W. Brytania: Rosja używa balonów szpiegowskich

Balony w przestrzeni powietrznej Ukrainy prawdopodobnie są nową taktyką Rosji, która w ten sposób chce obserwować ukraińskie systemy obrony powietrznej, ale też zmuszać Ukrainę do zużywania cennych zapasów broni, oceniło w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w środę 15 lutego Siły Zbrojne Ukrainy zauważyły nad Kijowem kilka balonów z zawieszonymi pod nimi reflektorami radarowymi, a ukraińskie władze poinformowały o zestrzeleniu co najmniej sześciu z nich. Wcześniej, 12 lutego, siły powietrzne Ukrainy zgłosiły obecność balonów nad obwodem dniepropietrowskim.

Jest prawdopodobne, że balony były rosyjskie. Prawdopodobnie stanowią one nową taktykę Rosji, której celem jest zdobycie informacji o ukraińskich systemach obrony powietrznej i zmuszenie Ukraińców do zużywania cennych zapasów rakiet ziemia-powietrze i amunicji. 14 lutego 2023 roku dostrzeżenie obiektu w kształcie balonu doprowadziła do zamknięcia na kilka godzin mołdawskiej przestrzeni powietrznej. Istnieje realna możliwość, że był to rosyjski balon, który zdryfował z przestrzeni powietrznej Ukrainy, przekazał brytyjski resort obrony.