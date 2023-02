Szczyt B9? Będzie wspólna deklaracja

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie to dyskusja przygotowawcza przed szczytem NATO w Wilnie. Po szczycie będzie opublikowana deklaracja wynegocjowana przez Bukaresztańską Dziewiątkę, zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej był pytany we wtorek w TVN24 o szczegóły dotyczące środowego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki - czyli ostatniego dnia wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. W spotkaniu weźmie udział także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

To, że dziś na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy przyjeżdża ośmiu liderów tego regionu plus sekretarz generalny NATO, pokazuje że Warszawa jest w jakimś sensie centrum dyskusji o bezpieczeństwie całego regionu, stwierdził minister.

Podkreślił, że szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki to „w pewnym sensie dyskusja przygotowawcza przed szczytem NATO w Wilnie, też na wschodniej flance”. „Chcemy, aby tam zapadły kluczowe decyzje” - powiedział Przydacz.

Przydacz, pytany o to czy był zaskoczony poniedziałkową wizytą Bidena w Kijowie, powiedział: „w wąskim gronie w Warszawie mieliśmy świadomość tych planów”.

Szef BPM był dopytywany, co pomyślał, kiedy po raz pierwszy usłyszał o planie wizyty Joe Bidena w Kijowie.

Może mniej dyplomatycznie: pomyślałem sobie, że to jest kozackie rzeczywiście, że to jest duża sprawa. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdzający do kraju ogarniętego wojną, po raz pierwszy chyba do kraju, w którym dzieją się działania zbrojne, ale nie ma amerykańskiej bazy, w ogóle nie ma amerykańskich żołnierzy. To był przejawy wielkiej odwagi, zauważył.