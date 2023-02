PGE zapewnia wysokiej jakości węgiel

Do połowy stycznia br. Grupa PGE sprowadziła do Polski 8 milionów ton węgla. Do końca sezonu grzewczego, czyli do kwietnia br., będzie to 10 mln ton. Węgiel sprowadzany przez Grupę PGE jest wysokiej jakości i przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, ale również przedsiębiorstw, ciepłownictwa i energetyki

Za import węgla odpowiedzialna jest spółka PGE Paliwa, która posiada wieloletnie doświadczenie w imporcie węgla kamiennego. Dlatego cały proces realizowany jest w sposób skuteczny i efektywny, zapewniając wysokiej jakości węgiel dla odbiorców. Importowany węgiel, po przybyciu do Polski, jest sortowany na odpowiedniej wielkości frakcje: groszek, orzech, bądź miał, zapewniając odpowiednią ilość węgla na potrzeby wszystkich odbiorców, w tym m.in. na potrzeby gospodarstw domowych w całym kraju

Jakość importowanego węgla jest każdorazowo weryfikowana przez niezależne laboratoria certyfikujące, badające wielokrotnie każdą dostawę węgla zamawianego przez PGE Paliwa. Pierwsze badanie odbywa się jeszcze w porcie nadania węgla a kolejne realizowane są już w Polsce.

Import węgla jest efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę i wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji. Paliwo importowane z kierunku wschodniego zastąpione zostało importem morskim, z krajów, gdzie węgiel najbardziej zbliżony jest parametrami do tego dostępnego dotychczas w Polsce.

Jak wygląda import węgla do Polski i proces przygotowania go do dystrybucji oraz badanie jakości prezentuje specjalnie przygotowany film.

PGE/KG