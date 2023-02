Czy Rosja uderzy na kraj NATO? Zełenski: to możliwe...

Rosja może napaść na jeszcze jeden kraj - ostrzegł w piątek na konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Putin musi pokazać jakiś sukces - dodał. Jeśli Ukraina przegra, to Rosja zaatakuje kraje bałtyckie - ostrzegł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Niestety tak; uważam, że to jest możliwe” - stwierdził Zełenski, odpowiadając na pytanie o to, czy według niego możliwy jest rosyjski atak na inny kraj, w tym należący do NATO.

„Putin musi pokazać sukces i zwycięstwa. Do sukcesu na polu walki w Ukrainie nie dojdzie. Do zmasowanego rewanżu nie dojdzie. (…) Wszyscy zdają sobie sprawę, że sukces może być tam, gdzie jest słaby punkt” - wyjaśniał prezydent.

Z punktu widzenia Kremla dobrze, by był to kraj z obszaru wpływu byłego ZSRR i kraj, w którym są jakieś nieporozumienia, konflikty - dodał. W tym kontekście Zełenski zwrócił uwagę na Mołdawię i przypomniał, że ukraiński wywiad zdobył informacje o tym, że Rosja chciała przewrotu w Mołdawii.

Prezydent został zapytany o to, co by powiedział tym Amerykanom, którzy twierdzą, że wsparcie USA dla Ukrainy jest za duże.

Jak ocenił, USA „nigdy nie porzucą (w potrzebie) państwa NATO”. „A jeśli dojdzie do tego, że Ukraina nie wytrzyma przez te czy inne poglądy, przez osłabienie pomocy, to Rosja przyjdzie do krajów NATO. Tak się stanie” - powiedział Zełenski.

Według niego w przypadku przegranej Ukrainy Rosja może zaatakować kraje bałtyckie. „Wtedy USA będą wysyłać swoich synów i swoje córki; będą walczyć i będą ginąć. Nie daj Boże, bo jest to ogromny smutek” - dodał.

PAP, sek