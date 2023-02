Gigantyczne inwestycje w planach Orlenu

PKN Orlen zamierza przeznaczyć 120 mld zł na zielone inwestycje – tak wynika z najnowszej strategii koncernu.

Cały program inwestycyjny opiewa na kwotę 320 mld zł, a gros projektów będzie realizowana w Polsce.

To wielki dzień dla koncernu i gospodarki, budowaliśmy multienergetyczny koncern, by miał odpowiednią siłę, którą może przeprowadzić transformację energetyczną, gwarantować miejsca pracy, zawierać odpowiednie sojusze gospodarcze – mówił w czasie prezentacji strategii prezes PKN Orlen Daniel Obajtek..

Transformacja musi polegać na miejscach pracy i na nowych inwestycjach – powiedział Daniel Obajtek.

Równocześnie szef Orlenu zapowiedział, że koncern będzie prowadził politykę dywidendową mierzącą do wypłaty minimum 4 zł na akcję i coroczny wzrost o 15 groszy – do 5,2 zł na akcję. W tym roku wypłata wyniesie 5,5 zł za akcję, a zatem koncern przeznaczy na wypłatę 6,4 mld zł dywidendy w tym roku.

Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami – dodał Daniel Obajtek.

Prezes wymienił kluczowe projekty. Na wszystkie „zielone inwestycje” firma przeznaczy 120 mld (m.in. OZE, wodór, elektromobilność, małe reaktory atomowe, biopaliwa). Moce źródeł odnawialnych do 2030 wzrosną do 9 GW, poprzez budowę własnych źródeł ale i procesy akwizycyjne.

Jestem przekonany, że pierwszy reaktor modułowy powstanie w 2028 roku, a szczegóły podamy w kwietniu – dodał Daniel Obajtek.

PKN Orlen planuje zaangażować kolejne 70 mld w wydobycie złóż ropy i gazu, łącząc wydobycie w Polsce a także inwestycje w Norwegii.

Teraz mamy produkcje roczną 7,5 mld m sześc, gazu a w ciągu 7 lat wzrośnie do 12 mld m sześc. gazu. – To konieczne, by mieć odpowiedni potencjał i siłę ale również, by zapewnić nasze bezpieczeństwo i nie możemy z tej drogi zejść – mówił Daniel Obajtek.

Orlen zainwestuje 65 mld zł w energetykę konwencjonalną - budowę elektrowni gazowych – w Grudziądzu, Ostrołęce i Gdańsku ale także w Litwinow w Czechach.

W segment rafineryjny wydatki inwestycyjne szacuje się na 60 mld, w tym i kwota 35 mld zł w pogłębiony przerób w rafineriach.

Nasze zakłady muszą być bezpieczne i nowoczesne, trzeba optymalizować ich działalność – powiedział dziś prezes Obajtek. I zapowiedział, że koncern chce być centrum petrochemicznym w Europie Środkowej, a nakłady inwestycyjne sięgną 40 mld zł w w tym segmencie działalności.

PKN Orlen ogłosił dziś nową strategię; aktualizacja była konieczna, ponieważ koncern przejął w ubiegłym roku gdańską Grupę Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W efekcie dołączył do grona 150 największych firm.

Agnieszka Łakoma

