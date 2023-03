Rusza I edycja Predator Games - największe takie rozgrywki

6 marca 2023 r. ruszyła I edycja Predator Games – największych w Europie Międzyszkolnych Rozgrywek Esportowych

Taką informację, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, przekazali Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej – oraz Łukasz Łopuszyński – Country Manager w Acer Poland.

Minęło już kilka miesięcy, odkąd wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki profesorem Przemysławem Czarnkiem ogłosiliśmy program „Gry w edukacji”, który ma na celu nie tylko wykorzystywanie gier video w procesie nauczania, ale także promowanie polskich twórców. Gaming nie jest już tylko rozrywką, ale narzędziem do wspierania kreatywności i wyobraźni młodego pokolenia. Organizowanie kolejnych wydarzeń i inicjatyw takich jak Predator Games 2023 udowadnia, że takie podejście się sprawdza i cieszy się ogromną popularnością. Turnieje to nie tylko okazja do poznania nowego grona znajomych, ale także do wykazania się umiejętnościami takimi jak współpraca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i wygranej! - skomentowała Orłowska.