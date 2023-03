PGE i ZE PAK: Wniosek o zgodę na koncentrację

PGE wspólnie z ZE PAK złożyły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, dzień po podpisaniu wstępnego porozumienia w sprawie utworzenia spółki celowej, złożyliśmy do prezesa UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację.To kolejny krok do formalnego utworzenia spółki PGE i ZE PAK, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.