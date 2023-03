Szybkość, pewność, bezpieczeństwo - fakty o Q-Doręczeniach

Poczta Polska od kilku tygodni umożliwia już korzystanie z Q-Doręczeń, nowej usługi oferowanej w ramach e-Doręczeń, czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych

To kolejna usługa, służąca do przesyłani korespondencji w formie elektronicznej. Przede wszystkim mogą z niej korzystać podmioty niepubliczne. Q-Doręczenia zapewniają szybką i bezpieczną wymianę korespondencji. Tak jak w przypadku listu poleconego uzyskujemy dowody nadania i odbioru.

Poczta Polska zwraca na istotny fakt - to nie jest zwykły mail! Nie będą nas męczyć reklamy, a system bezpieczeństwa usługi został skonstruowany przy pomocy najlepszych ekspertów (między innymi od cyberbezpieczeństwa w CERT Polska, czy WAT).

Q-Doręczenia to narzędzie, które przenosi nasze usługi do świata cyfrowego, gwarantując odbiorcom szereg korzyści i funkcjonalności. Nasza usługa łączy zalety wiadomości elektronicznej i listu poleconego, nie posiadając przy tym wad typowych dla obu tych form komunikacji: reklamowego profilowania użytkownika, spamu, niepewności dotyczącej nadawcy czy konieczności odbioru awizowanej papierowo przesyłki. Wysyłanie wiadomości w ramach Q-Doręczeń trwa chwilę, podobnie jak i uzyskanie wiążącego dowodu - mówi Krzysztof Falkowski, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Trzeba spełniać dwa warunki, by korzystać z elektronicznych doręczeń. Należy posiadać unikalny adres i potwierdzić swoją tożsamość - można to zrobić na przykład Profilem Zaufanym.

Poczta zwróciła uwagę, że firmy wkrótce będą miały obowiązek, by posługiwać się wspomnianym adresem. Z kolei za kilka miesięcy usługa zostać dołączona do mObywatela, co zapewne zwiększy zainteresowanie.

Q-Doręczenia mają przyśpieszyć procedury, które zazwyczaj załatwiamy czekając długo w stacjonarnych punktach. Codziennością stało się, że robimy przelewy szybko przez smartfona, albo nie wyobrażamy sobie komunikacji z innymi bez tego urządzenia. Może się okazać, że tradycyjne usługi pocztowe wkrótce także będziemy mieli w kieszeni.

Czytaj też: Przed nami pierwsze Cyfrowe Forum wGospodarce.pl

KG