Słowacja. Limity cen mają bronić przed inflacją

Osiem dużych sieci handlowych funkcjonujących na Słowacji zdecydowało o wprowadzeniu na trzy miesiące limitów cenowych na około 400 wybranych produktów spożywczych. Inicjatywę poparł i przedstawił w piątek resort rolnictwa. Nowe ceny mają obowiązywać od najbliższego poniedziałku.

Minister rolnictwa Słowacji Samuel Vlczan i przedstawiciele branży handlu detalicznego zwrócili uwagę na spotkaniu z dziennikarzami, że wzrost cen żywności przyczynił się do przyspieszenia inflacji w kraju.

Artykuły spożywcze z ograniczonymi przez limity cenami, głównie towary słowackie, będą oznaczone identycznym we wszystkich sklepach logiem. W każdej z sieci do ograniczenia cen mogą być wybrane różne produkty. Szacuje się, że każda sieć wybierze od 30 do 100 różnych artykułów. Pełny spis towarów ma zostać opublikowany w poniedziałek.