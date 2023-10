We wrześniu ceny przeciętnego koszyka zakupów nie zmieniły się

Średnia wartość koszyka zakupowego sieci handlowych wzrosła o 9,28 proc. r/r do 285,05 zł we wrześniu 2023 r. - wynika z raportu ASM Sales Force Agency. Średnia wartość koszyka zakupowego, zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku, utrzymała się prawie na tym samym poziomie co przed miesiącem i wyniosła 285,05 zł (wzrost o 0,03 zł).

„Choć oficjalne wskaźniki inflacji z miesiąca na miesiąc są niższe, to z analizy ekspertów ASM Sales Force Agency wynika, że w przypadku najbardziej popularnych produktów codziennego użytku zmiany cen wyglądają nieco inaczej. Z naszego najnowszego badania wynika, że we wrześniu średnia cena koszyka zakupowego utrzymała się prawie na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej i wyniosła 285,05 zł, to wzrost o 0,03 zł. Niewielkie wzrosty cen odnotowano w pięciu sieciach, a w pozostałych ośmiu ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu. Jeśli zaś chodzi o porównanie września 2023 do zeszłego roku, to wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 12 analizowanych sieci. Naszym zdaniem, jesienią sieci handlowe będą mocno rywalizować o klientów i ich portfele. Walka między największymi graczami jest już wyraźnie widoczna, świadczy o tym choćby fakt, że po raz drugi z rzędu obserwujemy zmianę na fotelu lidera, który po Lidlu obecnie zajęła Biedronka” - powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Zbigniew Sierocki.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, wskazano, że klienci mogliby zapłacić 194,14 zł (mniej o 17,87 zł niż w sierpniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 344,99 zł (mniej o 4,87 zł niż w sierpniu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem we wrześniu 2023 r. wyniosła 150,85 zł i była o 13 zł wyższa niż w sierpniu br. Suma koszyka minimalnego we wrześniu 2023 r. była niższa o 2,82 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był we wrześniu 2023 r. droższy o 7,4 proc. r/r.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych najtańsze zakupy można było ponownie zrobić w dyskontach - 263,95 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w e-grocery - 355,07 zł. We wrześniu 2023 r. za zakupy online płaciliśmy o 0,84 zł mniej niż przed miesiącem. Natomiast najtańsze zakupy (285,05 zł) można było zrobić w sklepach tradycyjnych, czyli sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną.

„Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że we wrześniu 2023 r. względem 2022 r. podrożało 9 na 10 analizowanych kategorii badanych produktów: używki i piwo, nabiał, dodatki, produkty sypkie, mrożonki, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa i kosmetyki, napoje oraz słodycze. Jako jedyne w ujęciu rok do roku potaniały produkty tłuszczowe (16,81 proc.). Natomiast w największym stopniu zdrożały artykuły sypkie. We wrześniu br. wzrost ten wyniósł 21,51 proc. wobec 2022 r. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że dodatki podrożały o 17,73 proc., słodycze o 14,64 proc., a chemia domowa i kosmetyki o 13,27 proc.. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii nabiał (we wrześniu 2023 r. drożej o 1,4 proc.)” - czytamy.

ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych.

ISBnews/rb