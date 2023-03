Polacy szturmem po węgiel. Tak tanio nie było od miesięcy

Spadek cen węgla zwiastuje, że kryzys w ostatniego czasu już do nas nie powróci. Skąd te zmiany? Gdzie najtaniej kupić węgiel?

Jeszcze w zeszłym miesiącu PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna oferowała węgiel 200 zł drożej niż w marcu br. Po burzliwym roku, nikt się nie spodziewał, że ceny tak szybko odnotują spadki.

- Miał energetyczny w lutym kosztował 1190 zł netto, teraz można go kupić po cenie 990 zł netto

- Za ekogroszek płaciliśmy 1590 zł netto, teraz można go kupić po cenie 1390 zł netto

- W przypadku orzecha kwota wynosiła 1540 zł netto , teraz można go kupić po cenie 1390 netto

Nic nie wskazuje na to by problemy z czasów rozpoczęcia napaści Rosji na Ukrainę powróciły. Coraz większa część ekspertów mówi, że zaczął się czas, by zrobić zapasy na zimę.

W PGE zakupu węgla mogą dokonać klienci instytucjonalni jak i przedsiębiorcy, którzy potrzebują węgla kamiennego do prowadzenia swojej działalności. Do tej grupy odbiorców można zaliczyć szpitale, szkoły, gospodarstwa rolne i ogrodnicze.

Niższe ceny węgla mają ogromny wpływ na cały przemysł i energetykę. Czy będzie tylko taniej?

wrc, jb