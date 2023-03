Inflacja to wina PiSu? Nawet Onet przyznał rację Müllerowi

Rzecznik rządu odniósł się do ataków Donalda Tuska na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi między innymi o wysoką inflację

W czwartek Piotr Müller był gościem Onetu. „Donald Tusk twierdzi, że inflacja istnieje dlatego, że istnieje rząd PiS-u” - zauważył.

Zgodził się z nim nawet prowadzący.

Ale to nieprawda – stwierdził Andrzej Gajcy.

My, zamiast przepraszać, powinniśmy działać. Przeprosiny nikomu na nic się nie zdadzą. I działamy – stwierdził - Zerowy podatek na żywność, obniżenie podatku PIT z 18 do 12 proc., kwota wolna od podatku z 3 tysięcy na 30 tysięcy, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy, tarcza inflacyjna w zakresie cen gazu, mrożenie cen energii, redystrybucja węgla.