Maląg: Tusk potrafi dużo obiecywać

Donald Tusk potrafi dużo obiecywać, w kampanii wyborczej obieca „babciowe” i że nie podwyższy wieku emerytalnego, a każdy wie jak rządziła PO – stwierdziła w czwartek szefowa MRiPS Marlena Maląg komentując słowa lidera PO

Szef PO Donald Tusk zaproponował w czwartek „babciowe”, czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy.

„Kobieta, która zdecyduje się, że chce wrócić do pracy, otrzyma 1500 zł, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą przysłowiową, symboliczną babcią” - wyjaśnił nazwę proponowanego świadczenia podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy. Miałoby ono, jak mówił, przysługiwać do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc kiedy ukończy 3 lata.

Minister rodziny i polityki społecznej odniosła się do tych słów na Twitterze.

Donald Tusk potrafi dużo obiecywać. W kampanii wyborczej obieca babciowe, nie podwyższy wieku emerytalnego. A każdy wie jak rządziła PO w latach 2007-15 – napisała minister.

„Rząd @pisorgpl realnie wspiera polskie rodziny m. in. poprzez #500plus, Rodzinny #KapitałOpiekuńczy, #Mama4Plus” – dodała szefowa MRiPS.

