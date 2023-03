S&P podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski

Agencja S&P Global Ratings obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce z 4,5 proc. do 4,0 proc. w 2022 r. i z 2,1 proc. do 1,2 pkt. proc. w 2023 r. - wynika z najnowszego raportu agencji. Agencja podwyższyła swoje prognozy dla inflacji w Polsce do 13,3 proc. w 2022 roku oraz do 11,5 proc. w 2023 roku