Wtargnięcie do siedziby TV MN - sprawa trafi do prokuratury

Politycy Konfederacji kilka dni temu wkroczyli do siedziby Stowarzyszenia Marszu Niepodległości

27 marca dziennikarze Mediów Narodowych poinformowali, że politycy Konfederacji nielegalnie wdarli się do biura redakcji, które było wynajmowane od Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Celem była „inwentaryzacja i zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia przed jego uszczupleniem”.

Dziś spółka TVMN złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez polityków Konfederacji, którzy nielegalnie wdarli się do biura redakcji, przerwali bieżącą pracę i do dziś przetrzymują sprzęt spółki oraz prywatne laptopy dziennikarzy. Przestępcy poniosą konsekwencje — napisał na Twitterze Robert Bąkiewicz.