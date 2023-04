Kolejny problem z elektrykami. Tym razem dla dealerów

Używane samochody elektryczne stają się uciążliwym problemem dla dealerów

Ceny takich pojazdów ciągle spadają, co oznacza iż nadal nie przekonują nabywców. Coraz więcej używanych elektryków zalega u dealerów i wpływają na budżety. Tym samym dealerzy po prostu tracą na e-autach. Problemy dotyczą między innymi brytyjskiego rynku. Przyczyna może być łatwa do zdefiniowana - samochody elektryczne to nadal stosunkowo nowy segment w branży. I popularność dopiero rośnie.

To powoduje pytania o przyszłość elektromobilności. Przede wszystkim - jak przekonać klientów, by decydowali się także na inne samochody niż na te nowe.

Dla porównania - w przypadku pojazdów spalinowych sytuacja cenowa wygląda na stabilną, łatwo przewidzieć cenę zakupu, koszt finansowania i cenę późniejszej odsprzedaży oraz czas jaki dany samochód pozostaje u dealera.

Czytaj też: Coraz więcej aut używanych w Polsce

francuskie.pl/KG