CPK: Ważny projekt linii kolejowej

Spółka CPK zamawia projektowanie linii kolejowej nr 170 Katowice – Ostrawa w woj. śląskim – poinformował w środę w Katowicach rzecznik spółki Konrad Majszyk. Tego dnia zorganizowano tam posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie inwestycji.

22 marca br. spółka CPK na konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ogłosiła tzw. wariant inwestorski planowanej linii kolejowej dużych prędkości nr 170 Katowice – Ostrawa z odnogami do Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego, a także połączeniami z innymi liniami, umożliwiającymi przyspieszenie przejazdów regionalnych np. z Rybnika czy Żor.

Plany związane z wybranym wariantem W72 zakładają m.in. poprowadzenie nowej linii na terenie Mikołowa wzdłuż przecinającej miasto linii nr 140, która będzie niezależnie rozbudowywana. Według CPK wybrany wariant zakłada najmniejszą możliwą liczbę wyburzeń domów mieszkalnych – ok. 550. W kontekście tych planów w regionie, trwają protesty m.in. wobec obaw mieszkańców związanych z wywłaszczeniami.

Po ogłoszeniu wariantu inwestorskiego linii nr 170 marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zaapelował do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, który w tym roku przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (WRDS), o pilne zwołanie posiedzenia Rady z udziałem pełnomocnika rządu ds. CPK, wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały. Wniosek ten wsparła następnie większość radnych woj. śląskiego akcentując postulat, aby posiedzeniu mogli uczestniczyć samorządowcy i mieszkańcy.

Spotkanie WRDS w sprawie inwestycji CPK w regionie zorganizowano w środę po południu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wiceminister Horała uczestniczył w nim zdalnie. Dziennikarze – zgodnie z regulaminem Rady – nie mogli uczestniczyć w obradach. Uczestniczyli w nich m.in. samorządowcy z reprezentacją mieszkańców, a także przedstawiciele spółki CPK.

Do dyspozycji mediów był rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk. Proszony m.in. o sprecyzowanie liczby nieruchomości, których mogą dotyczyć wywłaszczenia zaznaczył, że podana liczba ponad 500 nieruchomości wynika z wariantu inwestorskiego, który powstał na etapie prac związanych ze studium wykonalności.

„Jesteśmy teraz w przededniu podpisania umowy z projektantem - jest już bardzo zaawansowany przetarg na projektowanie - i wiemy, a widzimy to np. z odcinka Warszawa – Łódź, który jest pod względem przygotowań nieco dalej, niż odcinek Katowice – Ostrawa, że na etapie projektu budowlanego liczba nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia zmniejsza się” – zaznaczył.

Wskazał, że w przypadku odcinka Warszawa - Łódź liczba ta jest mniejsza o ok. jednej czwartej od podawanej wcześniej, zatem można założyć, że będzie ona mniejsza też w przypadku inwestycji w woj. śląskim. Podkreślił, że po ogłoszeniu wariantu inwestorskiego linii nr 170 w spółce rozgrzały się telefony: zadzwoniło ok. stu mieszkańców, pytających o warunki przyszłego Programu Dobrowolnych Nabyć.

Rzecznik spółki CPK powtórzył wcześniejsze informacje, że program ma zakładać wprowadzenie atrakcyjnej oferty – tj. 120 proc. wartości rynkowej gruntów oraz 140 proc. wartości budynków. Inny możliwy sposób wyceny to wartość odtworzeniowa nieruchomości bez uwzględnienia stopnia zużycia. Majszyk zastrzegł, że na razie na wcześnie na informacje, w jaki sposób spółka podejdzie np. do sytuacji, gdy ktoś na objętą programem nieruchomość zaciągnął kredyt i spłaca go.

Majszyk przypomniał, że Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć, będący ofertą na kształt obecnie prowadzonego programu dla terenów planowanego lotniska, spółka CPK zamierza uruchomić dla właścicieli gruntów potrzebnych pod budowę nowej linii kolejowej Katowice – Ostrawa na przełomie lat 2024-25.

„Wcześniej musimy mieć decyzję środowiskową. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia projektowania: to nie jest jeszcze ten czas, żeby mówić o wszelkich szczegółach, natomiast wiemy o tym problemie i jesteśmy otwarci na to, żeby go rozwiązać” – zapewnił, odnosząc się do sytuacji nieruchomości kredytowanych.

Spółka CPK informowała 22 marca br., że w konsultacjach społecznych i branżowych wypracowanych w ramach prac nad STEŚ wariantów linii 170 (trwających od lipca 2020 r. do lipca 2022 r.) odbyło się m.in. 30 spotkań z gminami, 35 konsultacji z mieszkańcami (online i stacjonarnych), wypełniono 7035 ankiet.

Prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ), których etapem było ogłoszenie wariantu inwestorskiego, koordynuje na zamówienie CPK firma Egis Poland.

Koordynator ds. odcinka Katowice – Ostrawa w pionie kolejowym CPK Maciej Pańczak sygnalizował 22 marca br., że po wyborze wariantu inwestorskiego i zakończeniu Studium TEŚ, na lata 2023-29 zakładane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej i rozpoczęcie robót budowlanych. Na tych etapach prowadzone będą kolejne konsultacje społeczne.

