Buraki, na zdrowie

Buraki, choć dość popularne w Polsce, to jednak zbyt rzadko spożywane

A szkoda, bo są bardzo zdrowe i zawierają mnóstwo składników odżywczych. Wykorzystywane są również przy produkcji cukru oraz paszy dla zwierząt, a dla nas ludzi są podstawowym składnikiem barszczu czy wielu surówek i sałatek.

Co w sobie zawierają?

Z wyglądu są bardzo niepozorne, ale kryją w sobie wiele korzystnych dla zdrowia elementów. Swoją charakterystyczną barwę zawdzięczają naturalnym barwnikom betalainowym, co czyni je silnym przeciwutleniaczem. Nie należy ich mylić z łudząco podobnym barwnikiem – antocyjany. Dlatego powinniśmy bardzo uważać przy obróbce buraków, ponieważ plamy przez nie powodowane są trudne do sprania. Składają się przede wszystkim z węglowodanów, w tym cukrów prostych, dlatego wykorzystuje się je do produkcji cukru. Zawierają także sporo magnezu, potasu, cynku, żelaza czy fosforu, a wszystko to uzupełniają witaminy z grupy B, witaminę C, A, E oraz K. Jak to warzywa, dostarczają też dawkę błonnika i wywierają pozytywny wpływ na zdrowie, lecz ich działanie jest nieco inne ze względu na swój unikatowy kolor. W 100 gramach dostarczają około 50 kilokalorii.

Jak działają na zdrowie?

Dzięki witaminie C buraki przeciwdziałają infekcjom oraz pomagają wyjść z choroby. Witaminy z grupy B wspierają prace metabolizmu oraz układu krwionośnego i mięśniowego. Tym, co szczególnie wyróżnia buraki na tle większości innych warzyw jest zdolność do rozszerzania ścian naczyń krwionośnych. Odbywa się to dzięki obecności azotanów stymulujących produkcję tlenku azotu. Warzywa te są polecane nie tylko osobom zmagającym się z nadciśnieniem, ale także sportowcom, gdyż zwiększają one dopływ krwi do pracujących mięśni i poprawiają wyniki sportowe. Oprócz tego buraki są niezwykle silnym przeciwutleniaczem. Substancje w nich zawarte walczą ze szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu, tym samym zmniejszając ryzyko zgonu z powodu niewydolności sercowo-naczyniowej czy niektórych rodzajów nowotworów. Ponadto zapewniają naszej skórze młodszy oraz jędrniejszy wygląd. Kobiety w okresie menopauzalnym regularnie spożywające buraki mają lepiej dotlenione serca, przez co miewają one łagodniejsze uderzenia gorąca, mniej migren oraz niższe ciśnienie krwi.

Co możemy z nich zrobić?

Pierwszą rzeczą przychodzącą nam na myśl, kiedy myślimy o burakach to oczywiście barszcz czy surówka z buraczków. Gotowanie buraków to dosyć żmudny, łatwo brudzący, a przede wszystkim długi proces. Dlatego w sklepach możemy się zaopatrzyć w już ugotowane wcześniej buraki. Wiadomo, cena jest wyższa, ale z pewnością jest to dużo wygodniejsza opcja. Tak przygotowane buraki z powodzeniem nadadzą się, na przykład do sałatki z serem feta, prażonymi orzechami i wyśmienitym dressingiem musztardowo-miodowym. Równie dobrze pasują one do sałatki ze śledziem i śmietaną. Z tych warzyw możemy też przygotować sok. W sklepach ze zdrową żywnością dużą popularnością cieszy się tak zwany zakwas buraczany. Taki napój poprawia parametry krwi, wspiera odporność oraz naszą mikroflorę jelitową i zmniejsza poziom cholesterolu.

Filip Siódmiak