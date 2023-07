Lubiane warzywo zapobiegające wielu chorobom

Ogórki, bo to o nich mowa, są warzywem niezwykle popularnym i lubianym przez Polaków

Można je jeść solo, wykorzystywać do surówek czy sałatek, a nawet kisić lub konserwować. Prócz tego, że są smaczne, to powinniśmy zwrócić na nie uwagę ze względu na prozdrowotne właściwości. Codzienne włączanie ogórków do swojej diety z pewnością ma wiele zalet.

Ogórek, zielony ogórek

Jest warzywem z rodziny dyniowatych i nawet w 96% składają się wyłącznie z wody. Sprawia to jednak, że są niezwykle wrażliwe i szybko się psują. Są też jednak źródłem wielu mikroelementów, zwłaszcza potasu oraz fosforu, a także witamin z grupy B. Mają bardzo mało kalorii, nawadniają, toteż idealnie spisują się w czasie letnich upałów.

Przeciwko cukrzycy

Właśnie ze względu na wysoką zawartość wody oraz małą ilość węglowodanów posiadają one niski indeks glikemiczny. Uwolniona z nich energia nie powoduje gwałtownych skoków glikemii. Dlatego warzywo to często spożywają diabetycy, a dietetycy zachęcają jako profilaktykę cukrzycy.

Świeży oddech

Najczęstszą przyczyną nieświeżego oddechu jest suchość w jamie ustnej, sprzyjającą namnażaniu się w niej drobnoustrojów. Ogórki nawadniają oraz zwilżają wysuszone gardło oraz podniebienie. Ponadto nasilają produkcję śliny, która naturalnie usuwa bakterie z jamy ustnej.

Niższe ciśnienie krwi

W pewnym badaniu z 2017 roku udowodniono, że wypijanie soku z ogórków obniża ciśnienie krwi u osób powyżej 60 roku życia. Ochotnicy pili go tylko przez 7 dni, co dodatkowo zachęca do jego spożycia. Wymagane są jednak kolejne badania, dokumentujące ich wpływ na zmianę ciśnienia krwi w innych grupach wiekowych.

Zdrowie wodno-elektrolitowe

Jako że ogórki zawierają duże ilości wody, błonnika oraz co najważniejsze, potasu, są one polecane osobom zmagającymi się z problemami gastrycznymi oraz zatrzymaniem wody w organizmie. Równowaga pomiędzy sodem, a potasem jest kluczowa w kontekście utrzymywania prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej. Stąd chcąc pozbyć się wody podskórnej, stawiajmy właśnie na potas i… ogórki.

Filip Siódmiak

Źródło: https://www.eatthis.com/cucumber-benefits/