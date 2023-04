Nie przegap ważnej daty!

To ważna data. 30 czerwca, czyli za niecałe trzy miesiące, upływa termin składania oświadczeń w sprawie gwarantowanej w 2023 r. ceny energii elektrycznej zgodnie z limitami przyjętymi w programie Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Ustawowo limit 2000 kWh w cenie obowiązującej w 2022 r. otrzymał każdy z nas.

Do swoich sprzedawców energii powinny się jednak zgłosić gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami i które mają limit zużycia podwyższony do 2600 kWh, oraz domy z Kartami Dużej Rodziny i rolnicy, którzy wnioskują o limit do 3000 kWh rocznie.

Ceny energii w 2023 r. wzrosły: napaść Rosji na Ukrainę wywołała kryzys energetyczny w całej Europie, skutkujący wysokimi cenami węgla, gazu, a co za tym idzie – energii elektrycznej. Jednocześnie na cenę energii wpływ mają koszty uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie EU ETS, które rosną. Dzięki osłonie Rządowej Tarczy Solidarnościowej Polacy nie odczują tak silnie tych skoków cen w swoich budżetach

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej każda rodzina zyska co najmniej 2 tys. zł, których nie będzie musiała wydać na rachunki za prąd. Szczególną troską zostały objęte osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne i rolnicy. Trzeba jednak pamiętać, by przed 30 czerwca osoby uprawnione do zwiększonych limitów złożyły oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantowana cena energii w 2023 r. obowiązuje:

tabela / autor: mat. prasowe

Oszczędni odbiorcy mogą zyskać jeszcze więcej. Konsumenci, którzy w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. energii w porównaniu do okresu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. zapłacą aż o 10 proc. niższe rachunki.

Kryzys energetyczny prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. 2023 r. to czas ochrony Rządowej Tarczy Solidarnościowej, który warto wykorzystać na naukę nowych nawyków. Dzięki nim już zawsze będziemy oszczędniej gospodarować energią w naszych domach. Pierwszym krokiem powinna być analiza faktycznego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Możemy być zaskoczeni odkryciem, gdzie i jak „ucieka” energia. Na szczęście można temu zaradzić, ucząc się kilku trików na codzienne oszczędne korzystanie ze sprzętu AGD. Zapoznajmy się z parametrami technicznymi i programami pracy urządzeń, by wybrać opcje oszczędzające prąd, wodę, a nawet nasz czas. Wybierzmy ekoprogramy zmywarki czy pralki, a także termoobieg w piekarniku. Po skończonej pracy odłączajmy sprzęt od prądu. Pralki i zmywarki nastawiajmy w pełni załadowane. Nie otwierajmy niepotrzebnie lodówki i piekarnika. Dbajmy o czystość urządzeń, a odpłacą się nam długowiecznością i niskimi rachunkami za energię.

Kiedy pojawi się konieczność wymiany sprzętu, kupujmy ten odpowiadający naszym rzeczywistym potrzebom. W wyborze pomoże nam zapoznanie się z etykietą klasy energetycznej urządzenia. Od dwóch lat obowiązuje nowy wzór etykiet. Znajdziemy tam informacje, który model jest przyjazny dla środowiska, a także dane o jego energooszczędności. Inwestując w dobry sprzęt, możemy zyskać na rachunkach za energię.

AR