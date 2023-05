Nowe ceny mieszkań? Ekspert wyjaśnia

Wiosna wpływa stymulująco na aktywność deweloperów. Nowe inwestycje spowodowały istotne zmiany średnich cen. Kraków dołączył do stolicy i w obu miastach stawki za metr kwadratowy są już pięciocyfrowe. Kolejny miesiąc tanieją za to mieszkania w Gdańsku i są niewiele droższe niż we Wrocławiu