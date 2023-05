Prezydent: Mamy nieść nasze wartości do UE

Unia Europejska potrafi prowadzić wspólną politykę. W momentach absolutnie historycznych, najważniejszych, interes wspólnoty dobrze rozumianej zwycięża - powiedział prezydent Andrzej Duda w 19. rocznicę wejścia Polski do UE. „Nie mam żadnych wątpliwości, że dobrze, że jesteśmy w UE” - dodał.

W poniedziałek w TVP Info prezydent Andrzej Duda pytamy, jak widzi Polskę w Unii Europejskiej po 19 latach od naszej akcesji powiedział, że „widać efekty tego, że jesteśmy częścią europejskiej wspólnoty zarówno w polskiej mentalności, jak i naszej infrastrukturze”. „Nie mam żadnych wątpliwości, że dobrze, że jesteśmy w UE” - dodał.

Przypomniał, że „weszliśmy do UE w wyniku referendum akcesyjnego, które odbyło się w naszym kraju”. „77 proc. uczestniczących w nim opowiedziało się za członkostwem Polski w UE” - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że „do tego członkostwa nawoływał i skłaniał rodaków św. Jan Paweł II”.

Zwrócił uwagę, że papież wskazywał wówczas Polakom bardzo określone zdanie. „Wskazywał, że my mamy nasze wartości - tak głęboko w nas zakorzenione, w naszej mentalności, w naszej kulturze, w naszej historii i w nas - nieść do UE, do tej Europy Zachodniej, w której dziś tych wartości brakuje” - powiedział prezydent Duda. Jak zaznaczył, „to zadanie nadal pozostaje aktualne”.

Prezydent powiedział, że „UE to stowarzyszenie państw, które na szczęście nadal są państwami narodowymi, nadal mają swoje byty państwowe i mają swoje interesy”. „Zresztą - jak ocenił - zawsze je miały i będą miały”.

Zastrzegł, że „na szczęście w momentach absolutnie historycznych, najważniejszych, interes wspólnoty dobrze rozumianej zwycięża”. „Tak się dzieje w sytuacji, kiedy państwa UE głosują np. nad sankcjami wobec Rosji w związku z jej napaścią na Ukrainę. Wielokrotnie te pakiety sankcji były głosowane i mimo wszystkich trudności, mimo różnych interesów, jednak kolejne pakiety sankcji są przyjmowane, więc widać, że UE potrafi prowadzić wspólną politykę” - powiedział Andrzej Duda.

Przyznał, że wspólna polityka „oczywiści musi być uzgodniona i dobrze, że musi być uzgodniona, bo właśnie o to chodzi, aby tak samo liczył się głos najważniejszego państwa, jak i najmniejszego państwa”.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

