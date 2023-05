Premier: poprawiliśmy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wielomiliardowe inwestycje w bezpieczeństwo drogowe sprawiły, że w ostatnich latach znaleźliśmy się w gronie państw europejskich, które najmocniej poprawiły bezpieczeństwo w ruchu drogowym - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki

W sobotę w Olecku (woj. warmińsko-mazurskie) podczas konferencji prasowej - w dniu Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - premier Morawiecki podkreślił, że od 2015 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jak zauważył, liczba śmiertelnych wypadków drogowych zmalała w zeszłym roku do 1896 (w 2015 r. wynosiła ona ok. 3000). „O ponad 1/3 poprawiliśmy ten jakże ważny, charakterystyczny parametr” - zauważył.

Należymy do tych państw, które w ostatnim roku, w ostatnich kilku latach, (…) najbardziej poprawiły bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie. To powód do dumy. I to nie wzięło się z niczego. To wzięło się także z ogromnych inwestycji - powiedział.