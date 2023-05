"Ukraina potrzebuje parasola nuklearnego przed Rosją"

Biały Dom nie przestaje straszyć dramatycznymi konsekwencjami, do jakich dojdzie, jeśli do piątku Kongres nie wypracuje kompromisu budżetowego - wejdą wówczas w życie automatyczne cięcia w budżecie USA w wysokości 85 mld USD. Nie zanosi się jednak, by partie wynegocjowały w Kongresie plan B.