W. Buda o eliminacji tzw. patodeweloperki

Będziemy eliminować z rynku oszustów, którzy mówią, że budują lokale usługowe, a potem je sprzedają jako mikrokawalerki - powiedział w poniedziałek w Programie III Polskiego Radia szef MRiT Waldemar Buda. Dodał, że konsultacje rozporządzenia w tej sprawie są na ukończeniu; za chwilę zacznie się jego notyfikacja w KE.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego celem jest ukrócenie praktyk związanych z tzw. patodeweloperką.

Projekt zakłada m.in. zwiększenie do pięciu metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum trzy metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – cztery metry.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił w poniedziałek w Programie III Polskiego Radia, że „mówi się o czterech metrach, ale nie liczy się balkonu. Jeżeli balkon ma maksymalnie dwa i pół metra, to można zbliżyć ten balkon do półtora metra i tak to w praktyce wygląda”.

Podkreślił, że ma przygotowane rozporządzenie, które np. zwiększa odległości m.in. między budynkami.

Doprowadzono do sytuacji, w której te półtora metra powoduje, że balkon jest prawie przy ścianie” - wskazał. Jak zapewnił, „ukrócimy tę sytuację”. Odnosząc się do obecnie obowiązujących przepisów ws. odległości między budynkami ocenił, że deweloper powinien się zastanowić czy takie mieszkanie będzie komfortowe dla mieszkańca, który kupi je za kilkaset tysięcy złotych. „Czy on będzie zadowolony. Tutaj powinna być jakaś refleksja” - stwierdził.

Pytany o to, na jakim etapie jest rozporządzenie ws. tzw. patodeweloperki Buda przypomniał, że jest ono na etapie konsultacji. „Kończymy konsultacje, wpłynęły uwagi” - wyjaśnił. Wskazał, że to uwagi techniczne. „Korygujące, można powiedzieć, tylko formalnie, ten dokument” - zapewnił.

Minister zaznaczył, że rozporządzenie wymaga jeszcze notyfikacji KE.

To są dwa miesiące. I po tych dwóch miesiącach będzie to rozporządzenie obowiązywało” - stwierdził. Dodał, że „notyfikacja za chwilę się zacznie”. Przypomniał, że minimalny metraż mieszkania, które można wybudować to 25 m. Tu nic nie zmieniamy, tylko tych oszustów, którzy dzisiaj mówią, że budują lokale usługowe, a potem je sprzedają jako mikrokawalerki, albo mikroapartamenty będziemy eliminować z rynku - zaznaczył.

Przyznał, że „dzisiaj jest głód mieszkaniowy i każdy kupi każde mieszkanie, ale ostatecznie cierpią na tym ludzie”. Zwrócił uwagę m.in. na problem z infrastrukturą, „która w tego typu lokalach nie jest dostosowana do zamieszkiwania na stałe, tylko do prowadzenia firmy”. Wskazał m.in. na problem z dostępem do miejsc parkingowych, z naświetleniem.

Projekt rozporządzenia, którego celem jest ukrócenie praktyk związanych z tzw. patodeweloperką zawiera m.in. regulację, zgodnie z którą lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokość wynoszącą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – min. 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu, w ocenie projektodawcy, taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają też m.in. obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m kw., na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

pap, jb