Koniec z patodeweloperką! Od 1 sierpnia nowe przepisy

Jest szansa na to, że z rynku raz na zawsze znikną mieszkania z balkonami pozwalającymi na podanie sobie dłoni z sąsiadem z innego bloku, klitki, w których otworzenie drzwi do łazienki wymaga zamknięcia drzwi do (jedynego) pokoju albo takimi, które oddalone są od ruchliwego wiaduktu i spalin z jadących nim aut o maksymalnie trzy metry. Mają z tym skończyć nowe przepisy, które lada moment wejdą w życie.

Prawo budowlane od 1 sierpnia zostanie uzupełnione o nowe przepisy, które będą obowiązywać wszystkich deweloperów w Polsce. Znajdują się tam m.in. zapisy dotyczące odległości między wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, które powstają na sąsiednich działkach, czy zwiększające wymagania w zakresie organizacji na osiedlach przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak nowe przepisy wpłyną na

Dziesięć konkretów

Deweloperzy staną przed wyzwaniem, bowiem do nowych przepisów trzeba będzie dostosować plany budowlane i wprowadzić w nich wiele zmian. O jakich zmianach mowa? Według nowelizacji rozporządzenia ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2024 roku, ma utrudnić procedury tzw. „patodeweloperki”. W rozporządzeniu tych zmian jest 10, oto one:

zwiększenie odległości pomiędzy wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi budowanymi na sąsiednich działkach;

zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od mieszkalnych;

zmiana zasad planowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne;

zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach;

zwiększenie wymagań w zakresie organizacji przy budynkach wielorodzinnych przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami;

określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego na poziomie 25 mkw.;

prywatność na balkonach – obowiązek zastosowania pomiędzy nimi przegród o odpowiedniej wysokości, szerokości i przepuszczalności światła;

większy nacisk na komfort akustyczny w mieszkaniach;

obowiązkowe pomieszczenie zapewniające warunki do przewinięcia dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami;

obowiązek realizacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Place zabaw wpłyną na ceny mieszka

W opinii deweloperów, nowe przepisy regulujące przestrzeń między budynkami na tej samej działce, zmniejszą powierzchnię a budowy o prawie 20 proc., co może wywindować ceny mieszkań. Jednak czynnikiem, który budzi największe kontrowersje, jest obowiązek budowy placów zabaw. Inwestorzy podnoszą, że taki wymóg mocno zwiększa koszty, jakie ponoszą klienci, dlatego powinien być nałożony nie na deweloperów, a na poszczególne zarządy i samorządy miast. Stoją na stanowisku, że każdy projekt należy traktować indywidualnie. Dlatego w nowych inwestycjach, w których w pobliżu już znajdują się place zabaw dla dzieci, lepszym pomysłem byłoby zwiększenie np. stref zielonych. Dodatkowym wyzwaniem będzie również zachowanie na działce minimum 30 proc. terenu biologicznie czynnego, co wymaga innowacyjnego podejścia do utrzymania zieleni, a kolejnym jest certyfikacja urządzeń, która bywa długotrwała i kosztowna.

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wakacje dla frajera! Tak oszukują biura podróży

Biznes się spalił. Reakcja właściciela poruszyła Polaków

Upadła ogólnopolska sieć siłowni. Klienci bez karnetów

Prof. Gertruda Uścińska rektorem SGMK w Warszawie

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: