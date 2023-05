To najbardziej uszkadza tarczycę?

Tarczyca znajdująca się na przedniej ścianie szyi odpowiada za prawidłową dystrybucję energii oraz syntezę białka, co czyni ją jednym z najważniejszych narządów w naszym ciele

Patologie w jej działaniu są coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Zarazem mogą być one łatwo mylone ze zwykłym przeziębieniem lub gorszym samopoczuciem. Istotne jest, aby zawczasu o nią zadbać, a w przypadku pojawienia się pierwszych objawów szybko zareagować.

Metale ciężkie

Do grupy tej zaliczają się przede wszystkim aluminium, ołów, rtęć oraz kadm i arsen. Często, spożywając na przykład niektóre ryby (makrela królewska, tuńczyk, miecznik, rekin, łosoś bałtycki) narażamy się na kontakt z tymi substancjami. To także kupowanie tanich sałat, marchewek, buraków czy pietruszek, które mają zdolność do akumulacji dużej ilości metali ciężkich. Unikajmy także gotowania ryżu czy kasz w woreczkach, gdyż zawarty w nich bisfenol A pod wpływem temperatury staje się dodatkowo potencjalnie rakotwórczy.

Fluor

Ten pierwiastek znajduje się przede wszystkim w wodzie oraz napojach na jej bazie, a także pastach do zębów czy płynach do płukania jamy ustnej. Jednakże fluor w nich zawarty (środkach do higieny jamy ustnej) chłania się w minimalnym stopniu. Biorąc więc pod uwagę jego występowanie, niemożliwym jest, aby nie przekraczać jego dziennego zapotrzebowania. W większych stężeniach obniża on aktywność tarczycy. Jedynym sposobem na organicznie jego spożycia jest korzystanie ze specjalnych filtrów, które wyłapują go z wody.

Zanieczyszczone środowisko

Na naszą niekorzyść działają tutaj czynniki poniekąd od nas niezależne. Oczywiście najlepiej byłoby mieszkać z dala od zakładów przemysłowych, elektrowni czy zatłoczonych ulic, ale nie każdy ma taką możliwość. Tyczy się to także osób pracujących w takich miejscach. Najlepiej więc rekompensować to częstszymi wizytami na terenach zielonych, montowaniu filtrów lub oczyszczaczy powietrza w domu.

Środki ochrony roślin

Pestycydy oraz herbicydy stosowane są jako główne składniki chemicznych nawozów sztucznych. Wystarczą już nawet ich małe dawki, żeby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie tarczycy. Ponadto dłuższe ich spożywanie i w konsekwencji nagromadzenie w organizmie może powodować nowotwór tego narządu.

Nadchloran potasu

Stosuje się go w produkcji materiałów pirotechnicznych, takich jak fajerwerki, petardy czy paliwo rakietowe. Jednak na co dzień możemy go spotkać w poduszkach powietrznych montowanych w naszych samochodach. Tym, co jest alarmujące, to jego zdolność do przenikania do wody, co staje się przyczyną niedoczynności tarczycy.

Izoflawony

Znajdziemy je głównie w produktach sojowych. Ich szkodliwe działanie obserwujemy głównie u osób szczególnie wrażliwych na niedoczynność tarczycy, to znaczy kobiet w okresie menopauzalnym. W badanych doświadczalnych na myszach, zauważono, że większe dawki izoflawonów powodują duży wzrost TSH. Po pewnym czasie u myszy tych zaczęły pojawiać się charakterystyczne wole endemiczne. Odbiło się to również na ich samopoczuciu. Myszy doświadczały także zaparć, apatii, zmęczenia oraz senności, czyli objawy niedoczynności tarczycy. Objawy te zniknęły po odstawieniu izoflawonów. Można więc stwierdzić, że substancje te nie są polecane dla osób mających problemy z tarczycą.

Filip Siódmiak

