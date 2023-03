Cierpisz na niedoczynność tarczycy? Zobacz co jeść

Niedoczynność tarczycy jest schorzeniem polegającym na jej nieprawidłowej funkcji czynnościowej

Za ten stan odpowiada zachwiana równowaga hormonalna. Osoby na nią cierpiące muszą bardziej uważać na swoją dietę, ponieważ ich metabolizm jest spowolniony i łatwiej przybierają na wadze. Choć dietoterapia z pewnością pomaga, to jednak i tak w dalszym ciągu najważniejsze jest udanie się do endokrynologa i terapia hormonalna.

Ryby

Ryby, zwłaszcza tłuste i morskie dostarczają niezwykle potrzebnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Są one istotne w zachowaniu prawidłowej równowagi hormonalnej oraz zdrowia tarczycy. Do tej grupy zalicza się łososia, makrele, śledzie, sardynki czy tuńczyka. Oprócz tego minimalizują one stany zapalne, wzmacniają odporność oraz wspierają układ nerwowy. Miejmy jednak na uwadze, że kwasy omega-3 są bardzo wrażliwe na działanie temperatury, więc unikajmy zbyt długiej obróbki termicznej w wyższych temperaturach.

Kiełki

Są one bogate w kwas alfa-liponowy (ALA), wchodzący w skład omega-3. Spożywając odpowiednią ilość dobrych kwasów tłuszczowych, obniżamy oraz stabilizujemy między innymi poziom cukru we krwi, co pomaga w nieprzybieraniu na wadze, a nawet w jej gubieniu.

Pokarmy z dużą ilością błonnika

Zmagając się z niedoczynnością tarczycy, często doświadczamy problemów z trawieniem. Dawka 20-40 gramów błonnika dziennie nie tylko poprawi perystaltykę jelit, a także zmniejszy stężenie cholesterolu. Stawiajmy więc na większą ilość świeżych warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych oraz nasion roślin strączkowych. Nie ma też co przesadzać z jego ilością, gdyż nadmiar błonnika upośledza wchłanianie witamin oraz składników mineralnych.

Wywar z kości

Wołowina oraz kurczak zawierają dwa kluczowe dla osób z niedoczynnością tarczycy aminokwasy: prolinę oraz glicynę. Mają one właściwości przeciwzapalne, wspomagające trawienie oraz wydzielanie kwasów żołądkowych i wyciszających, sprawiając, że nasz sen będzie lepszy. Taki bulion jest również skarbnicą wielu witamin oraz składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, fosfor oraz krzem. Woda

Niby oczywiste, a jednak wiele osób wciąż o tym zapomina. W ciągu dnia powinniśmy pić minimum 2 litry wody, przy czym przebywając w wysokich temperaturach lub będąc aktywnym fizycznie potrzebna jest jej większa ilość, nawet 4-5 litrów.

Algi

Są jednym z najlepszych, naturalnych źródeł jodu. Jod jest kluczowym pierwiastkiem w działaniu tarczycy. Wspomaga on prawidłową produkcję hormonów tarczycy, zapewniając tym samym zdrowy, normalny metabolizm oraz termogenezę.

