Minister zdrowia: Zapłacimy za każdą zrealizowaną usługę

„Państwo polskie ma już tyle środków (…), że my sfinansujemy każdą usługę, która zostanie zrealizowana - powiedział w niedzielę minister zdrowia, Adam Niedzielski. Zwrócił także uwagę m.in. na poprawę dostępu do lekarzy diagnostów w przeciągu ostatnich lat.

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski i minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński uczestniczyli w niedzielę w debacie zorganizowanej w ramach konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.

Żeby jakiekolwiek zmiany były możliwe, muszą być dostępne środki” - powiedział na wstępie minister zdrowia. „My deklarujemy, ale potem konsekwentnie realizujemy” - dodał. Jako przykład zrealizowanych postulatów przywołał ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona określenie ścieżki wzrostu nakładów na zdrowie do poziomu 7 proc. PKB w 2027 r. „Zdecydowała ona, w pierwszej kolejności, że zwiększymy nakłady w najbliższym czasie do 6 proc. PKB, a potem dokonaliśmy zmiany przyspieszając do 7 proc. Jesteśmy już w rzeczywistości, gdzie zgodnie z założeniami na ten rok, te 6 proc. PKB przekraczamy” - zapewnił. Państwo polskie ma już tyle środków - warto wspomnieć, że te środki są dzięki temu, że były podjęte całe spektra działań pod przewodnictwem premiera, które dały nam zasoby - że my sfinansujemy każdą usługę, która zostanie zrealizowana” - zaznaczył. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wydawać więcej pieniędzy, tylko o to, żeby mieć z tych zwiększonych wydatków pożytek” - zapewnił Niedzielski. Przyznał, że poprawa dostępu do specjalistów wymaga jeszcze pracy, „ale na pewno możemy powiedzieć, że bardzo skróciliśmy dostęp do diagnostyki”.

W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na niewystarczającą liczbę lekarzy w Polsce. Podkreślił, że jej zwiększenie to proces, który trwa, ale już przynosi zamierzone efekty.

Lekarzy nie można kupić z dnia na dzień, ale zniesienie limitów, wprowadzenie rozwiązań technologicznych - to wszystko skutki, które są realnie odczuwalne” - powiedział.

Według ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, „dzięki temu, że pieniędzy jest więcej, możemy realizować wiele zadań”. Zaznaczył, że podczas kadencji PiS zostało zniesionych wiele limitów, co spowodowało skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Co więcej, jako ważny element zmian, wymienił m.in. zwiększenie wynagrodzeń w ochronie zdrowia. „Wzrosły one o kilkadziesiąt procent” - zaznaczył. „Prawie podwoiliśmy liczbę osób, które studiują w tej chwili na wydziale lekarskim i zwiększyliśmy o prawie połowę liczbę rezydentów” - dodał.

pap, jb