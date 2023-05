Eksperci wskazują kiedy RPP obniży stopy

Prawie 50 proc. ekspertów uważa, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) wprowadzi pierwszą obniżkę stóp procentowych jeszcze jesienią tego roku – wynika z ankiety przeprowadzonej przez „Obserwatora Finansowego”. Ankieta została przeprowadzona jeszcze przed zapowiedzią m.in. zwiększenia kwoty z programu „Rodzina 500+” do 800 zł.

36 proc. ekonomistów widzi możliwość pierwszej obniżki o 25 pkt. bazowych we wrześniu lub IV kwartale 2023 r. Tyle samo pytanych (36 proc.) uważa, że będzie to I kwartał 2024 r. O tym, że inflacja spadnie poniżej 10 proc. we wrześniu lub w IV kwartale 2023 r. przewiduje prawie 60 proc. ankietowanych.

Redakcja „Obserwatora Finansowego” przeprowadziła ankietę wśród 114 ekonomistów między 28 kwietnia a 8 maja 2023 r.

Obserwator Finansowy/rb