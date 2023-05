Rosyjski atak hakerski na polskie media!

UWAGA! Trwa atak hakerski typu DDOS na polskie serwisy informacyjne, skutkujący chwilowymi problemami z odbiorem stron. Według informacji uzyskanych z @CYFRA_GOV_PL za atakiem stoją rosyjskie grupy hakerskie.

Dzisiaj po godzinie 8.00 rosyjska grupa aktywistów zaatakowała strony internetowe ogólnopolskich serwisów informacyjnych:

www.polityka.pl

niezalezna.pl

www.ceneo.pl

wyborcza.pl

www.rp.pl

www.se.pl

wpolityce.pl

www.wprost.pl

login.gremimedia.pl

login.wyborcza.pl

Polscy informatycy pracują nad rozwiązaniem problemów.

Cieszyński: z wyprzedzeniem poinformowaliśmy redakcje o zagrożeniu (Aktualizacja)

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński przekazał, że wszystkie zainteresowane redakcje o planowanych atakach zostały poinformowane z wyprzedzeniem.

Mając informacje o tym, że takie ataki się szykują, poinformowaliśmy niezwłocznie wszystkie zainteresowane redakcje tak, żeby miały możliwość zareagowania na tę sytuację. Cieszy mnie to, że mamy takie informacje przynajmniej z pewnym wyprzedzeniem - zaznaczył.

Cieszyński dodał, że były momenty, w których nie było dostępu do niektórych serwisów. „Liczymy na to, że te instytucje poradzą sobie i będą w stanie przywrócić dostęp do usług” - powiedział.

Pytany o to w jaki sposób zapobiec takim atakom podkreślił, że firmy powinny zainwestować w odpowiednie rozwiązania informatyczne, które są dostępne na rynku. „To nie są rzeczy, z którymi nie da się walczyć, ale trzeba się do tego przygotować” - mówił.

jb