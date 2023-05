18 tysięcy wniosków w nowej edycji „Mojego prądu”

W ramach kolejnej edycji programu „Mój prąd” dotychczas wpłynęło 18 tys. wniosków - poinformowała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Przypomniała, że kwota dofinansowania zostanie zwiększona o 400 mln zł.

„Już 18 tys. […] Coraz więcej wniosków na magazyn [energii] i to bardzo cieszy. I ta nowa edycja to są pompy ciepła, co oczywiście też zwiększa kwotę pojedynczego dofinansowania, ale też i kwotę całego budżetu. Dokładamy 400 mln do tego budżetu, obserwując, czy nie będzie konieczności zwiększania budżetu tego programu” - powiedziała Moskwa w Polskim Radiu.

Kolejna edycja programu „Mój prąd” została ogłoszona w kwietniu. Zakłada dofinansowania dla fotowoltaiki, także magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, magazynów energii, systemu zarządzania energią, kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie wyniesie od 3 do 7 tys. zł na cel główny i od 5 do 28 tys. zł na urządzenia dodatkowe. Pełna wartość dofinansowania to 58 tys. zł dla osób, które chcą skorzystać ze wszystkich elementów programu.

ISBnews/rb