Orlen powiększa zasoby ropy naftowej w Norwegii

W wyniku odwiertu poszukiwawczego na złożu Øst Frigg w Norwegii, w którym PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy PKN Orlen posiada 12,3 proc. udziałów, zasoby wydobywalne złoża mogą wzrosnąć dwukrotnie, z 18-45 mln do 40-90 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

Odkrycie zostanie zagospodarowane z wykorzystaniem planowanej infrastruktury obszaru Yggdrasil - jednego z największych projektów wydobywczych realizowanych obecnie na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa Orlen jest partnerem projektu.

„Wstępne wyniki prac poszukiwawczych na złożu Øst Frigg okazały się zaskakująco dobre. Dodatkowe zasoby ropy naftowej, jakie udało się tam znaleźć, wzmocnią pozycję Grupy Orlen jako jednego z czołowych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym” - powiedział Daniel Obajtek, prezes koncernu.

Złoże Øst Frigg znajduje się na koncesjach PL873 i PL442, w których udział PGNiG Upstream Norway (PUN) wynosi 12,3 proc. Do tej pory zasoby Øst Frigg szacowano na 18-45 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Wyniki uzyskane w trakcie realizacji odwiertu poszukiwawczego wskazują, że rzeczywiste zasoby wydobywalne mogą być co najmniej dwa razy większe i wynosić 40-90 mln boe. Oznaczałoby to, że zasoby ropy naftowej w złożu Øst Frigg przypadające na Grupę Orlen wynoszą 5-11 mln boe. Dokładne oszacowanie zasobności złoża wymagać będzie dalszych analiz, których wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Norweski Dyrektoriat Naftowy.

Øst Frigg jest jednym z ośmiu złóż, na których prace prowadzone są w ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA). To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld zł). Yggdrasil jest realizowany przy wykorzystaniu systemu zachęt podatkowych, wprowadzonych w Norwegii w związku z COVID-19. Udział Grupy Orlen w 8 koncesjach zlokalizowanych w obszarze NOAKA wynosi około 13 proc.

Dodatkowe zasoby złoża Øst Frigg istotnie zwiększają też przewidywany wolumen ropy naftowej przypadający na Grupę Orlen w projekcie Yggdrasil z 26,7 mln do ok. 31 mln boe ropy naftowej i kondensatu (przyjmując uśredniony wolumen zasobów złoża Øst Frigg). Dodatkowe zasoby będą wykorzystywały planowaną infrastrukturę projektu Yggdrasil. Oznacza to, że charakteryzują się one bardzo wysoką rentownością i nie będą wymagały istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Partnerami PUN na koncesji PL873 są AkerBP (47,7 proc., operator) i Equinor (40 proc.) a na koncesji PL442 - AkerBP (87,7 proc., operator). W grudniu 2022 r. partnerzy koncesyjni złożyli do norweskiej administracji plan zagospodarowania i eksploatacji tego obszaru Yggdrasil. Początek eksploatacji planowany jest na początek 2027 r.

