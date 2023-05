Orlen ma nowe lokalizacje dla morskich farm wiatrowych

Grupa Orlen, w 5 na 6 przyznanych przez resort infrastruktury lokalizacjach dla nowych morskich farm wiatrowych, uzyskała największą liczbę punktów. W konsekwencji – jak zapewnia koncern – jego potencjał w morskiej energetyce wiatrowej może wkrótce powiększyć się o ok. 5 200 MW.

„Grupa Orlen jest najlepiej przygotowanym w Polsce koncernem do realizacji wielkoskalowych inwestycji w branży offshore wind. To efekt zdobytego już doświadczenia m.in. przy realizacji projektu Baltic Power oraz budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Nasze kompetencje wykorzystamy przy budowie kolejnych farm, w tym na pięciu nowych koncesjach, które właśnie udało się nam zabezpieczyć. Realizacja tych inwestycji może zwiększyć potencjał Grupy Orlen w morskiej energetyce wiatrowej do ok. 5,8 GW. Planowane inwestycje na Bałtyku są kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej multienergetycznego koncernu, ale też bezpieczeństwa energetycznego regionu” – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Lokalizacje w nowych koncesjach, które pozwalają Grupie na rozwój morskiej energetyki wiatrowej, znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby około 30 kilometrów od linii brzegowej.

Strategia koncernu zakłada uzyskanie ok. 9 GW mocy zainstalowanych w OZE do 2030 roku. Część z nich mają stanowić projekty offshore wind, dlatego koncern wystąpił z wnioskami na 11 pozwoleń lokalizacyjnych.

Orlen jest już zaangażowany w budowę morskiej energetyki wiatrowej. Jest to projekt Baltic Power realizowany wspólnie z kanadyjskim partnerem – Northland Power. Spółka posiada zabezpieczone umowy na dostawę wszystkich kluczowych komponentów niezbędnych do powstania farmy. W maju 2023 r. Baltic Power rozpoczął w Gminie Choczewo budowę lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej produkowanej na morzu do sieci krajowej – to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Prace na morzu rozpoczną się w roku 2024, a w 2026 r. farma Baltic Power będzie produkowała energię pozwalającą zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Orlen/rb