PE za planem dostarczenia większej ilości amunicji Ukrainie

W czwartek Parlament Europejski poparł projekt prawa w celu zwiększenia europejskiej produkcji amunicji i pocisków rakietowych

Dzięki temu UE ma zwiększyć ich dostawy dla Ukrainy.

Akt o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) ma na celu przyspieszenie dostaw amunicji i pocisków na Ukrainę oraz pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich arsenałów. 500 mln euro ma zapewnić zwiększenie zdolności produkcyjnych UE, aby zaradzić obecnemu niedoborowi amunicji, pocisków i ich komponentów.

Komisja Europejska będzie identyfikować i stale monitorować dostępność tych produktów, ich komponentów i odpowiednich surowców. Wniosek ustanawia mechanizmy, zasady i tymczasowe przepisy w celu zapewnienia terminowej i trwałej ich dostępności dla nabywców w Unii Europejskiej.

Skuteczność tego rozporządzenia zostanie oceniona do połowy 2024 roku, z uwzględnieniem zmian w sferze bezpieczeństwa.

Komisja Europejska przedstawiła przepisy dotyczące ASAP 3 maja 2023 r., a posłowie do PE zgodzili się w tym samym miesiącu na uruchomienie pilnej procedury Parlamentu, aby przyspieszyć zatwierdzenie prawa w celu przyjęcia go podczas lipcowej sesji.

Przewodzący negocjatorom PE Cristian Bu?oi (EPP) powiedział: „Dzisiejsza decyzja stanowi znaczący krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa i obrony naszej Unii, a w szczególności naszego niezłomnego wsparcia dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji. Zwiększy to naszą zdolność do reagowania na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. To zwycięstwo Europy i naszego zbiorowego bezpieczeństwa. Parlament jest teraz gotowy do negocjacji z Radą i mamy nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia”.

Tekst przyjęto 446 głosami do 67, przy 12 głosach wstrzymujących się. Posłowie rozpoczną teraz negocjacje z Radą w celu osiągnięcia porozumienia politycznego, nad którym posłowie zagłosują na sesji plenarnej w lipcu.

Równolegle posłowie pracują nad europejskim wzmocnieniem przemysłu obronnego poprzez wspólny akt prawny dotyczący zamówień (EDIRPA), aby wesprzeć współpracę między państwami członkowskimi na etapie zamówień obronnych w celu wypełnienia najpilniejszych i najbardziej krytycznych niedoborów.

Czytaj też: „Le Figaro”: Macron przyznał - Francja nie słuchała Europy Wschodniej

PAP/KG