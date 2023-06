Premier: Lech Kaczyński walczył o suwerenność narodu

Prezydent Lech Kaczyński, walczył o suwerenność narodu, państwa, które we współczesności poszukuje swoich dróg we współpracy z innymi – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który podczas Kongresu Polska Wielki Projekt wręczył malarzowi Januszowi Kapuście nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego.

Patron tej wspaniałej nagrody, pan prezydent Lech Kaczyński, walczył o suwerenność narodu, państwa, które we współczesności poszukuje swoich dróg we współpracy z innymi, suwerenność jak w rodzinie. Przecież w rodzinie wszyscy członkowie rodziny mają swoją autonomiczną odrębność, rodzina to nie jest mechanizm glajszlachtowania, mechanizm urawniłowki” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.