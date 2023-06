Zachód nadal dyskryminuje Europę Wschodnią

Wrogiem Europy Środkowo-Wschodniej jest zachodnia ignorancja i dyskryminacja. Z tym poczuciem wyższości trzeba walczyć – powiedział w rozmowie z PAP.PL podczas Kongresu Polska Wielki Projekt publicysta, pisarz i reporter wojenny Jakub Maciejewski.

Pod hasłem „Suwerenność” od piątku w Warszawie obraduje XIII Kongres „Polska Wielki Projekt”. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jacek Sasin i Piotr Gliński oraz przedstawiciele świata nauki i kultury. W sobotę po południu premier wręczył Nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego malarzowi Januszowi Kapuście.

Jednym z uczestników wydarzenia był publicysta, pisarz i reporter wojenny Jakub Maciejewski, który w rozmowie z PAP.PL wskazywał na wyzwania, jakie stoją przed Polską i Europą w zakresie suwerenności. W jego ocenie dużym zagrożeniem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej jest „zachodnia ignorancja”. ” To totalne niezrozumienie imperium rosyjskiego, dyskryminacja narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Z tym poczuciem wyższości trzeba walczyć, bo to jest ich grzech pierworodny, za którym idą inne niestosowne decyzje, niestosowne, zwłaszcza gdy trzymamy na naszych barkach pomoc dla Ukrainy” – powiedział.

W budowaniu siły krajów regionu, w ocenie rozmówcy PAP.PL, istotnym elementem jest wzmacnianie i wdrażanie koncepcji Trójmorza.

„Żeby ją wzmacniać, trzeba przełamywać u naszych partnerów imposybilizm. Nasze narody przyzwyczaiły się przez setki lat, że jesteśmy państwami i narodami drugorzędnymi, że od nas niewiele zależy. (…) Trzeba pokazać naszym partnerom z Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, że razem jesteśmy ważnym podmiotem gospodarczym. Nasze rynki zbytu są większe niż rosyjskie. Niemcom opłaca się więc bardziej handlować z nami niż z ludobójcami z Kremla” – zaznaczył. „Wciąż blokujemy się sami poprzez niewiarę we własne siły. W Polsce już jest mniejszy problem, ale u naszych partnerów nadal” – dodał.

Według niego w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska powinna kontynuować swoje zadanie „utrzymania się między Niemcami a Rosją i tworzenie przestrzeni wolności”. „Teraz widać szczególnie, jak Polska uratowała naszego wschodniego sąsiada. Staliśmy się pomostem, po którym przejechała pomoc z Zachodu” – podkreślił.

Maciejewski obserwował jako reporter wojenny rzeczywistość Ukraińców podczas rosyjskiej agresji. Jak zaznaczył, Ukraińcy mają świadomość pomocy niesionej przez Polskę, a poczucie solidarności między narodami, jakie się dzięki temu wytworzyło, niesie ze sobą geopolityczne wzmocnienie naszego regionu.

„(Na Ukrainie – PAP) od poziomu pułkownika, poziomu najwyższych oficerów, pałacu prezydenckiego aż po zwykłych obywateli jest świadomość roli Polski, poczucie, że Polska jest tą przestrzenią wolności. Powiedziałbym nawet, że to wyobrażenie o Polsce jest przesadne i przypomina szklane domy Żeromskiego, (…) ale to oznacza, że na bazie wolności i przestrzeni międzymorza, +przedsięwzięcia Polska+ stworzyliśmy +softpower+. Teraz to narzędzie jest w naszych rękach. Wystarczy działać” – stwierdził Maciejewski.

