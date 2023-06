Pracownicy Grupy Azoty mogą być spokojni o swoje miejsca pracy

Pracownicy Grupy Azoty Puławy nie ucierpią w związku z przejęciem przez PKN Orlen - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że „6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN ORLEN S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN ORLEN S.A”.

Czytaj także: Orlen przejmie Grupę Azoty? Obajtek: mamy list intencyjny

Obajtek zapytany przez media podczas wtorkowego briefingu prasowego w Puławach, czy miejsca pracy w Grupie Azoty Puławy będą zachowane odpowiedział twierdząco.

W żadnym procesie nie podchodzimy do kwestii redukcji. Tu jest kapitał ludzki, bardzo duże doświadczenie, pewna historia i to nie jest firma bez przyszłości” – powiedział dodając, że Grupa Azoty Puławy ma wiele projektów inwestycyjnych, do których potrzebna jest jej zdolność finansowa, której nie posiada.

Ta firma nie posiada takich zdolności finansowych, by prowadzić procesy, które będą kosztować setki milionów złotych w tym zakresie, więc w żadnym wypadku nie ucierpią na tym pracownicy” – powiedział.