Rozmowa prezydentów PL i UA: Czego dotyczyła?

Skarb znalazł w swoim domu mieszkaniec okolic Frosinone we Włoszech. Podczas remontu natknął się na plik państwowych obligacji o łącznej wartości miliarda starych lirów, wyemitowanych w 1937 roku. Wtedy był to majątek. Dziś też by był, ale centralny bank włoski już ich nie uznaje. To wina dziadka znalazcy, który zapomniał o tej inwestycji