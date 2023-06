Co trzecia firma planuje zatrudnić nowych pracowników

W III kwartale tego roku 31 proc. przedsiębiorców planuje zatrudnić nowych pracowników, a 17 proc. zredukować etaty - wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. 48 proc. firm chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie - dodano.

Badane firmy były pytane o plany zatrudnienia od lipca do końca września br.

Zdaniem autorów raportu prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych organizacji wynosi plus 12 proc., co oznacza większą niż w ostatnich miesiącach chęć zatrudnienia nowych talentów.

„To wynik o 4 punkty procentowe wyższy od prognozy deklarowanej na czas od kwietnia do końca czerwca, a także wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do III kwartału 2022 r.” - wskazano w opublikowanym we wtorek raporcie. W praktyce oznacza to, że rynek pracy jest nieco bardziej aktywny niż w ostatnim czasie.