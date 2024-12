Firmy będą powściągliwe w rekrutacji i podwyżkach

28 proc. biznesów planuje wzrost zatrudnienia w I półroczu 2025 r., 8 proc. redukcję, natomiast 61 proc. nie zapowiada zmian. 47 proc. deklaruje plany podwyższenia wynagrodzeń - wynika z badania „Plany Pracodawców” przeprowadzonego przez instytut badawczy Randstad.

Wyniki badania zaprezentowali w środę na spotkaniu prasowym rzecznik prasowy instytutu badawczego Randstad Mateusz Żydek oraz Robert Lisiecki z Konfederacji Lewiatan. Badani pracodawcy ocenili sytuację finansową firm i przedstawili plany na pierwszą połowę 2025 roku.

Ostrożnie z zatrudnianiem

Z poprzednich badań wynika, że na początku 2024 r. 26 proc. badanych firm planowało rekrutacje, natomiast w drugim półroczu 31 proc. Obecnie obserwujemy wzrost takich deklaracji w porównaniu do początku roku - w pierwszej połowie 2025 r. 28 proc. biznesów planuje wzrost zatrudnienia, 8 proc. redukcję, natomiast 61 proc. nie zapowiada zmian. Twórcy badania w komentarzu do wyników wskazują, że ”początek roku zwyczajowo nie jest okresem wzmożonych działań rekrutacyjnych, dlatego odsetek firm planujących nowe zatrudnienie jest niższy niż w poprzednim badaniu„.

Z badania wynika, że kadrę pracowniczą rozszerzać planują najczęściej firmy z sektora finansów i ubezpieczeń (43 proc. badanych z branży). Z kolei redukcje najczęściej przeprowadzane będą w sektorze handlu oraz budownictwa - takiej odpowiedzi udzieliło 11 proc. badanych z obu branż. Według danych wzrost zatrudnienia planują najczęściej firmy z miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

Wzrost płac niższy niż w 2024 roku

Spośród badanych pracodawców 47 proc. zapowiedziało plany podwyższenia wynagrodzeń w firmach. 1 proc. zadeklarowało natomiast redukcję, a 47 proc. nie planuje zmian w tym zakresie. Podnoszenie płacy najczęściej deklarują pracodawcy z branży obsługi nieruchomości i firm oraz firmy we wsiach poza aglomeracją.

Badania wskazują, że wzrosty płac będą niższe niż w 2024 roku. 31 proc. pracodawców planuje podwyżki na poziomie 4-7 proc. Z kolei 20 proc. deklaruje wzrost wynagrodzeń o 7-10 proc. - w porównaniu do I półrocza 2024 roku, w którym takie plany miało 28 proc. firm.

System wynagrodzeń się spłaszcza

Żydek przekazał, że na większe podwyżki mogą przeważnie liczyć np. pracownicy na stanowiskach trudno zastępowanych. Według Lisieckiego obserwujemy niepokojącą tendencję „spłaszczania się systemu wynagradzania i coraz mniejszej przestrzeni do systemów motywacyjnych” np. dla pracowników z długim stażem pracy.

Spośród firm planujących podwyżki, 14 proc. deklaruje, że będą one wynikiem wyłącznie wzrostu płacy minimalnej. 15 proc. zaznacza, że nie ma to żadnego wpływu na decyzje o wzroście wynagrodzeń.

Co z świątecznymi bonusami

W badaniu uwzględniono także nastroje pracodawców wobec inicjatyw świątecznych dla pracowników. 38 proc. z nich planuje wydać na inicjatywy świąteczne powyżej 500 zł na pracownika. Jak przekazał Żydek - odsetek ten wzrósł z 33 do 38 proc. w porównaniu do badania z 2024 r. Podkreślił jednak, że inicjatywy, które składają się na ten przelicznik są różne - np. Wigilia pracownicza, której koszty wzrosły w wyniku inflacji.

79 proc. badanych przyzna pracownikom świąteczne premie. 58 proc. z nich deklaruje, że będą one różnić się ze względu na stanowisko lub dział, a 42 proc., że będą jednakowe dla wszystkich pracowników. Powszechniejsze będą bony towarowe. „Jeśli firma decyduje się na nie to będą one trafiały do 88 proc. wszystkich pracowników” - przekazał Żydek. Dodał, że w 41 proc. będą jednakowe dla wszystkich, natomiast w 59 proc. zróżnicowane.

Plany Pracodawców to realizowane dwa razy w roku badanie Instytutu Badawczego Randstad. Obecna edycja badania została przeprowadzona w okresie od 24 września do 5 listopada 2024 r przez pracownię badawczą Gfk. Wzięło w nim udział 1.000 przedstawicieli firm (914 wywiadów metodą CATI – indywidualnych, telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, 86 wywiadów metodą CAWI – wywiadów online z przedsiębiorcami w Access Panelu GfK). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług (np. rolnictwo, górnictwo).

PAP, sek

