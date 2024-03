W tych branżach znajdziesz zatrudnienie

Od kwietnia do końca czerwca br. 39 proc. firm z sektora dóbr i usług konsumenckich planuje zatrudnić nowych pracowników, a 4 proc. zmniejszyć liczbę etatów - wynika z czwartkowego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Z raportu wynika, że 57 proc. pracodawców z branży dóbr i usług konsumenckich nie planuje żadnych zmian kadrowych w najbliższych miesiącach.

Zaprezentowana przez ManpowerGroup analiza wskazuje, że w drugim kwartale 2024 plany rekrutacyjne pracodawców dóbr & usług konsumenckich są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +32 proc., co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich 8 analizowanych branż. Wskaźnik ten wzrósł aż o 30 punktów procentowych rok do roku, a także o 7 punktów procentowych względem I kwartału 2024 roku - przekazano.

Według Anny Tietianiec z Manpower, po spowolnieniu gospodarczym, według prognoz, w polskiej gospodarce nastąpi odbicie.

Polski Instytut Ekonomiczny, przewiduje, że najmocniejszy będzie tutaj II kwartał, w którym PKB powiększy się o ok. 3 proc. rok do roku. Prognoza netto zatrudnienia w sektorze dobra i usług konsumpcyjnych na czas od kwietnia do końca czerwca jest efektem pozytywnych nastrojów konsumentów, napędzanego m.in. wzrostem płacy minimalnej, waloryzacją świadczenia 500+, rosnących wynagrodzeń, a także spadającej inflacji. Dodatkowym aspektem wpływającym na tak optymistyczne prognozy pracodawców w tym sektorze jest jego sezonowość - oceniła.