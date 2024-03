15 banków akceptuje zmiany do projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku.

„Podpisane porozumienie to istotny krok na drodze do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji naszej fabryki. W tym półroczu planowane jest przeprowadzenie Testu Integralności Instalacji przez generalnego wykonawcę oraz rozpoczęcie fazy operacyjnej przez Grupę Azoty Polyolefins. Co istotne, wszystkie prace rozruchowe w ramach inwestycji prowadzone są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, a moce produkcyjne polipropylenu osiągnęły wartość nominalną założoną w projekcie - powiedział p.o. prezesa Azoty Polyolefins Wojciech Blew

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 27 marca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Umowa została podpisana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową realizującą inwestycję Polimery Police, z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China Europe oddział w Polsce, mBank, PKO BP, PZU, PZU na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Wniesienie przez sponsorów pierwotnych, czyli Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku”.

Generalny wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Po pozytywnym przeprowadzeniu Testu integralności trwającego nieprzerwanie 72 godziny i osiągnięciu wszystkich Paramentów Gwarantowanych, generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins – zakończenia projektu Polimery Police. Do tego czasu za realizację projektu wraz z całą istniejącą infrastrukturą odpowiada Hyundai Engineering.

„Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest obecnie poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy o kompleksową realizację projektu. Grupa Azoty Polyolefins wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje” – napisano w komunikacie spółki.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc.).

ISBnews, sek

