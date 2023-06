Transformacja cyfrowa PZU – nowe technologie pomagają udoskonalać ofertę

Największy polski ubezpieczyciel intensywnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Innowacje przekładają się na liczne korzyści dla klientów, jak również stałe usprawnianie procesów biznesowych. Rozwiązania wprowadzane przez PZU znajdują uznanie także za granicą

PZU stale umacnia swoją pozycję rynkowego lidera w zakresie innowacji. Wykorzystanie nowych technologii we wszystkich obszarach działalności stanowi bowiem jedno z kluczowych założeń strategii Grupy PZU, zaś innowacyjność to jedna z głównych wartości firmy. Możliwości stwarzane przez cyfryzację, robotyzację i sztuczną inteligencję będą wykorzystywane przy dalszym, stabilnym rozwoju Grupy PZU.

Patrząc na obecny rynek ubezpieczeniowy widać, że cechuje go bardzo wyraźny nacisk na stały rozwój oferty przy jednoczesnej chęci zaproponowania klientom jak najkorzystniejszej ceny. W tym wyścigu produktowym znaczenie mają nawet małe różnice w ofercie. Monitorowanie rynku i zmian w ofertach jest jednak bardzo praco- i czasochłonne.

Odpowiedzią PZU było wdrożenie innowacyjnej platformy do porównywania zakresów ubezpieczeń. Narzędzie, wprowadzone we współpracy z duńskim insurtechem, dostarcza PZU szczegółowych analiz porównawczych produktów dostępnych w ofercie innych ubezpieczycieli oraz pozwala na efektywne monitorowanie zmian zachodzących w ich ofercie. Co ważne, porównywarka skupia się nie na cenie, lecz na zakresie produktów. Wykorzystywane przez narzędzie boty skanują strony internetowe innych ubezpieczycieli trzy razy dziennie, a użytkownicy platformy są informowani na bieżąco o zmianach poprzez otrzymywane powiadomienia.

PZU zyskało cenne narzędzie pozwalające lepiej monitorować rynek i zakres rozwiązań dostępnych dla klientów. Dzięki temu największy polski ubezpieczyciel może jeszcze szybciej i skuteczniej dopasowywać swoją ofertę do potrzeb klientów.

Rozwój współpracy PZU ze startupami

Poszukując najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku, największy polski ubezpieczyciel mocno stawia na rozwój współpracy ze startupami. Projekt wdrożenia innowacyjnej platformy do porównywania zakresów ubezpieczeń jest kolejnym przykładem udanego projektu w tym obszarze.

Tego typu inicjatywy realizowane są w ramach programu PZU Ready for Startups, którego celem jest wspieranie współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe i dotyczą rozwiązań na różnych etapach rozwoju. Za organizację programu odpowiada Laboratorium Innowacji PZU, którego rolą jest testowanie i wdrażanie rozwiązań opracowanych przez młode firmy technologiczne. Więcej informacji na temat oferty dla startupów można znaleźć na: www.pzu.pl/innowacje.

PZU z prestiżową nagrodą

Rozwiązania wykorzystywane w PZU doceniają rynkowi eksperci. Za wdrożenie nowoczesnej porównywarki zakresów ubezpieczeń PZU zdobył statuetkę za trzecie miejsce w globalnym konkursie Qorus–Accenture Innovation in Insurance Awards 2023. W jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w dziedzinie innowacji technologicznych w ubezpieczeniach PZU został wyróżniony w kategorii “Workforce transformation”.

Podczas ubiegłorocznej edycji największy polski ubezpieczyciel otrzymał z kolei pierwszą nagrodę za projekt “Prewencja Raka Skóry z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”. W jego ramach Grupa PZU uruchomiła innowacyjną, certyfikowaną medycznie aplikację na smartfony, która pozwala ocenić ryzyko wystąpienia nowotworu skóry z ponad 90-procentową precyzją.