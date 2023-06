Już we wrześniu możliwa obniżka stóp procentowych

Do obniżek stóp procentowych w Polsce może dojść we wrześniu lub październiku tego roku m.in. ze względu na szybszy proces dezinflacji niż wcześniej oczekiwano oraz silnego złotego - oceniają analitycy Goldman Sachs. Według banku, możliwość braku koincydencji czasowej luzowania monetarnego na rynkach wschodzących wobec działań Fed może spowodować, że skala obniżek stóp procentowych w tych krajach może być płytsza niż zazwyczaj, bardziej ostrożna w tempie 50 pb na kwartał wobec 75 pb we wcześniejszych cyklach.

„Ostatnie łagodniejsze niż oczekiwano dane o inflacji i silny kurs walutowy zwiększyły ryzyko, że przedwyborcze obniżki stóp procentowych w Polsce mogą zmaterializować się we wrześniu lub październiku. Jednocześnie rynek wycenia już stosunkowo głębokie cykle obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy w wielu krajach rozwijających się” - czytamy w Economics Research „Rate Cuts are Coming”.

Goldman Sachs wskazał, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi rynek jest fakt, że obniżki stóp musiałyby nastąpić w czasie, gdy Fed i inne główne banki centralne rynków rozwiniętych (DM) nadal podnoszą stopy procentowe lub wysyłają jastrzębie sygnały.

„W ujęciu historycznym, przeciętny cykl obniżek stóp na rynkach wschodzących przebiegał zazwyczaj w tempie 75 pb na kwartał, czyli mniej więcej w tempie, które średnio wycenia rynek. Stwierdzamy jednak, że jeśli cykl obniżek stóp procentowych nie zbiega się z cyklem cięć Fed, wówczas tempo obniżek cięć jest bardziej ostrożne, a tempo to spada do 50 pb” - napisał bank.

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński ocenił, że jeśli inflacja będzie spadała szybko zgodnie z projekcją NBP i jeśli zejdzie poniżej 10 proc. r/r, a dokumenty przygotowane przez analityków NBP pokażą pewność, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, to pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Inflacja konsumencka CPI wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym w maju br. (wobec 14,7 proc. r/r w kwietniu, 16,1 proc. r/r w marcu i 18,4 proc. r/r w lutym).

ISBnews/rb