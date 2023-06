W Szwecji znowu spłonął Koran - Turcja reaguje

Pochodzący z Iraku 37-letni imigrant spalił w środę koran przed meczetem w centrum Sztokholmu. Policja nie interweniowała, choć obowiązuje zakaz wzniecania ognia z powodu trwającej tam suszy

„Prawo do wolności wypowiedzi zapisane w konstytucji jest ważniejsze niż przepisy przeciwpożarowe” - oznajmiła rzeczniczka policji Helena Bostroem Thomas.

Według gazety „Aftonbladet” antymuzułmańską manifestację z aktem spalenia koranu przed meczetem w dzielnicy Soedermalm zorganizował pochodzący z Iraku 37-letni Salwan Momika. Twierdzi on, że był w swoim kraju prześladowany.

Może Ci się też spodobać: Francja rujnowana przez imigrantów: Trzeci dzień zamieszek!

Policja wcześniej dwukrotnie odmówiła mężczyźnie zezwolenia na spalenie Koranu, powołując się na opinię służb specjalnych SAPO, w której przestrzegano o zagrożeniach dla bezpieczeństwa kraju. Na początku roku w Turcji i kilku innych krajach islamskich doszło do antyszwedzkich demonstracji, a w internecie pojawiły się groźby wobec Szwecji. Wnioskodawca odwołał się jednak do sądu administracyjnego, którego dwie instancje przyznały mu rację na podstawie prawa do wyrażania opinii, zapisanego w konstytucji.

Przebywający na Gotlandii premier Szwecji Ulf Kristersson na konferencji prasowej odmówił spekulacji czy antymuzułańska demonstracja wpłynie na proces akceptacji przez Turcję szwedzkiego członkostwa w NATO. „To jest legalne, ale niewłaściwe” - ocenił, odnosząc się do spalenia koranu.

Ci, którzy chcą być naszym sojusznikiem w NATO, nie mogą tolerować i pozwalać na destrukcyjne zachowanie antyislamskich i ksenofobicznych terrorystów. Ta akcja jest kolejnym prowokacyjnym aktem terroryzmu przeciwko naszej religii (…) Szwedzkie władze muszą działać szybko i powinny zająć zdecydowane stanowisko przeciwko wszelkim przejawom terroryzmu. Nie mogą się tłumaczyć pod pretekstem wolności wypowiedzi i słowa - powiedział rzecznik Erdogana, Fahrettin Altun.

„To brak szacunku, ale nie zmienia to naszego zdania, że Szwecja powinna przystąpić do NATO” - dodał.

W Szwecji palenie Koranu oraz ksiąg ważnych dla innych religii, a także flag narodowych nie jest prawnie zabronione.

Przeczytaj też: Polska pozostaje przy swoim stanowisku ws. relokacji imigrantów

Źródła: PAP; AiF

/$or