Enea odpowiada na kłamstwa Neumanna!

Dla opozycji nie ma świętości - to żaden sekret. Teraz kolejny atak na działania mające na celu zachowanie polskich wartości i historii przypuścił Sławomir Neumann!

Chodzi o przekazanie Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi zabytkowego miecza z czasów Mieszka I-go. Jak pisze portal wPolityce.pl:

Poseł Neumann przypuścił obrzydliwy atak na inicjatywę:

Na Jasnej Górze Sasin razem z szefem Enei wręczyli Tadeuszowi Rydzykowi miecz za ćwierć miliona złotych. 250 tys. złotych. Miecz, który Rydzyk sobie wymarzył. Z czasów Mieszka I. Wszystko byłoby może i normalnie, gdyby nie to, że to my za to płacimy w rachunkach za prąd za ten miecz – w najwyższych rachunkach w historii za prąd. No i to, że jak już Sasin za coś się zabiera, no to nic nie może być normalnie. Miecz najprawdopodobniej jest falsyfikatem. To nie jest autentyczny miecz z czasów Mieszka I. Sasin wręczał, czy coś mogło pójść nie tak?