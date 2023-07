Coraz więcej gazu trafia do terminala LNG i z UE

O 14,8 proc. zmniejszyła się w I kw. tego roku (w ujęciu rocznym) ilość gazu przepływającego przez polski system przesyłowy – informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE). W tym samym czasie natomiast dostawy gazu do terminala LNG wzrosły o 39,4 proc., a dostawy z krajów UE zwiększyły się o 58,9 proc. Na koniec I kw. 2023 r. koncesję na obrót gazem posiadały 173 firmy, przy czym aktywne były tylko 82.

„W I kwartale 2023 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC wyniósł ok. 4,5 TWh, podczas gdy wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 54,9 TWh. Rok do roku oznacza to blisko 25-cio procentowy wzrost obrotu gazem w punkcie OTC oraz ponad 5 proc. spadek wolumenu gazu zakontraktowanego w ramach transakcji giełdowych” – komunikuje Urząd.

Wolumeny gazu dostarczane w pierwszych kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych / autor: URE

W opisywanym kwartale średnia cena gazu w ramach kontaktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniosła 528,15 zł/MWh i była o 86 proc. wyższa od ceny gazu w analogicznym okresie rok temu. Natomiast średnia cena gazu dostarczonego w transakcjach realizowanych w punkcie wirtualnym OTC (Over The Counter) wyniosła 389,83 zł/MWh, co oznacza, że była niższa w ujęciu rocznym o prawie 8 proc.

„Na uwagę zasługuje nie tylko znaczący wzrost, rok do roku, średniej ceny gazu dostarczanego w ramach transakcji zawieranych na TGE, ale również fakt, że był on znacząco droższy (około 35 proc). od gazu dostarczanego transakcji OTC, podczas gdy rok wcześniej proporcje były zgoła odmienne. Sytuację można tłumaczyć wysoką ceną gazu w kontraktach terminowych na RTPG (OTF), które stanowią blisko 90 proc. obrotu TGE” – informuje URE.

Średnia cena gazu dostarczanego w pierwszych kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych / autor: URE

Jak przypomina Urząd, znacznie wzrosła średnia cena gazu na TGE również w porównaniu do IV kw. minionego roku. Z informacji z maja wynikało, że w ostatnim kwartale zeszłego roku w kontraktach zawartych na towarowej giełdzie za gaz trzeba było zapłacić średnio 392,61 zł/MWh, podczas kiedy rok wcześniej cena wynosiła 209,78 zł/MWh (wzrost o 87 proc.). Wtedy także dostawy gazu z UE były wyższe o prawie 140 proc. (w ujęciu rocznym), o ponad 33 proc. zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 81 proc.

Czytaj także: Orlen powiększa portfel zielonych źródeł energii

rb