PERN zaczął naprawę rozszczelnionej nitki rurociągu "Przyjaźń"

Rozpoczęto naprawę jednej z nitek odcinka zachodniego ropociągu „Przyjaźń” w miejscowości Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do rozszczelnienia magistrali. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia surowca to wtorek rano - poinformował w niedzielę w południe PERN.

W sobotę wieczorem PERN podał, że systemy automatyki spółki wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa dostarczana jest do Niemiec. Jak poinformowała spółka, natychmiast zostało wyłączone tłoczenie. Zaznaczono, że druga nitka rurociągu działa normalnie.

„Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu +Przyjaźń+ w gm. Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano” - oznajmiła spółka w niedzielnym komunikacie.

PERN podkreślił, że na miejscu zdarzenia cały czas pracują wszystkie jego służby, a w działaniach uczestniczy także Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

„Obecna jest również specjalistyczna firma, która już od jutra będzie zajmować się rekultywacją terenu tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu” - przekazano w informacji.

Spółka zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – delegaturą we Włocławku.

„Od początku zdarzenia działa zespół kryzysowy PERN, powołany zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego, który nadzoruje wszystkie prace” - zaznaczono w informacji.

W związku ze zdarzeniem PERN informował wcześniej, że „sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców”.

„Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami” - zapewniła spółka.

PERN zaznaczył również, że „jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg +Przyjaźń+”.

Awaria jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” na odcinku zachodnim, którym zarządza PERN, to drugie podobne zdarzenie w ciągu roku. W październiku 2022 r. służby spółki wykryły rozszczelnienie tej magistrali w rejonie miejscowości Żurawice (woj. kujawsko-pomorskie) - z uszkodzonej nitki doszło wówczas do wycieku ropy naftowej. PERN zdołał wtedy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu po trzech dniach. Po tym zdarzeniu spółka informowała, że nie stwierdzono znamion ingerencji osób trzecich.

Odcinek zachodni magistrali „Przyjaźń” to jeden z rurociągów, którym na terenie Polski zarządza PERN. Łączy on bazę surowcową spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (Mazowieckie) z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt w Niemczech.

„Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau” - wynika z danych PERN.

Jak podaje spółka, biegnący przez Polskę odcinek zachodni rurociągu „Przyjaźń” osiąga wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Na terenie kraju spółka ma też cztery bazy magazynowe surowca i 19 baz paliw.

PAP/rb